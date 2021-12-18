Чому Путін не в Гаазі: у Міноборони України дали поганий прогноз

Заступник міністра оборони України розповіла про втрачений шанс для країни

Путін не опиниться на лаві підсудних у Гаазі / Колаж "Сьогодні"

Україна мала всі шанси притягнути президента Росії Володимира Путіна до кримінальної відповідальності за злочини на Донбасі. Проте наша країна не зверталася у 2014 – 2016 роках до Міжнародного кримінального суду, щоб надати юрисдикцію на розслідування агресії на нашій території.

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у програмі "Перші особи" на телеканал "24 канал".

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Міжнародні суди

"Україна не зверталась у 2014–2016 роках до Міжнародного кримінального суду, щоб дати юрисдикцію на розслідування саме агресії на нашій території. Ми звертались щодо Майдану. Ми, ті хто звертались, вважають, що це злочин проти людяності. Щоб не плутали. Не людства, а людяності. Тобто гуманного ставлення до людини. Щодо воєнних злочинів – ми давали окрему можливість цій юрисдикції. Проте Міжнародний кримінальний суд по сьогодні не розслідує і не має юрисдикції розслідувати саме злочин агресії. У цьому контексті вкрай важливо, щоб це хоча б зробили українські суди і вони, слава Богу, це роблять. У нас не прийнято про це говорити публічно, але в Україні є 17 вироків, які набрали законної чинності", – розповіла Ганна Маляр.

Вона зазначила, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який керується Римським статутом, поширює свою юрисдикцію на 4 злочини:

злочини проти людяності;

військові злочини;

геноцид;

агресія.

"Мене найбільше в цій історії бентежить саме агресія. Я вважаю, що насамперед саме за агресію мають покарати Путіна і військово-політичне керівництво Росії", – заявила заступник міністра оборони України.

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Ситуація