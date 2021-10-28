Російські спецслужби взялися за адвокатів жертв МН17 – ЗМІ

Національний координатор з безпеки та боротьби з тероризмом Нідерландів (NCTV) провів засідання з адвокатами родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17 щодо надання їм державного захисту. На цей крок уряд Нідерландів змушений піти, оскільки почастішали випадки стеження за учасниками цього процесу.
Те, що відбувається, розцінюється, як тиск на адвокатів перед початком виступу родичів загиблих на судових засіданнях у Гаазі.
Про це написало голландське видання RTL Nieuws.
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Стеження
"Деякі юристи розповіли про підозрілі інциденти, що сталися останнім часом. Двоє з них помітили, що за ними стежили, а також за їхніми будинками після судового засідання в Схіпхолі, де проходить суд над MH17. Ще один юрист побачив біля свого будинку двох підозрілих чоловіків у сонячних окулярах. Загалом NCTV було повідомлено про чотири інциденти", – йдеться у статті RTL Nieuws.
Учасники засідання дійшли висновку, що за стеженням можуть стояти спецслужби Росії, які таким чином намагаються чинити тиск на учасників гучного процесу. NCTV видав рекомендацію, включити юристів у цій справі до державної програми захисту.
Гучна справа
- Наступні слухання у справі MH17 родичів загиблих мають розпочатися 1 листопада. Загалом слово в суді отримають 93 постраждалих.
- 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17. Загинули 298 людей.
- Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російською ЗРК "Бук". Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" та у 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам з Нідерландів.
- Спільна слідча група (JIT), яка розслідує справу про катастрофу MH17, звернулася за допомогою у наданні важливої інформації до військових, що проживають у російському місті Курську.
- Влітку слідство по MH17 відхилило свідчення росіян про причетність ЗСУ до пуску ракети, якою був збитий літак.