Російські спецслужби взялися за адвокатів жертв МН17 – ЗМІ

Невідомі переслідують адвокатів родичів жертв MH17, які за кілька днів почнуть виступати в суді в Гаазі

Національний координатор з безпеки та боротьби з тероризмом Нідерландів (NCTV) провів засідання з адвокатами родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17 щодо надання їм державного захисту. На цей крок уряд Нідерландів змушений піти, оскільки почастішали випадки стеження за учасниками цього процесу.

Те, що відбувається, розцінюється, як тиск на адвокатів перед початком виступу родичів загиблих на судових засіданнях у Гаазі.

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Про це написало голландське видання RTL Nieuws.

Стеження

"Деякі юристи розповіли про підозрілі інциденти, що сталися останнім часом. Двоє з них помітили, що за ними стежили, а також за їхніми будинками після судового засідання в Схіпхолі, де проходить суд над MH17. Ще один юрист побачив біля свого будинку двох підозрілих чоловіків у сонячних окулярах. Загалом NCTV було повідомлено про чотири інциденти", – йдеться у статті RTL Nieuws.

Учасники засідання дійшли висновку, що за стеженням можуть стояти спецслужби Росії, які таким чином намагаються чинити тиск на учасників гучного процесу. NCTV видав рекомендацію, включити юристів у цій справі до державної програми захисту.

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Гучна справа