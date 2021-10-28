Российские спецслужбы взялись за адвокатов жертв МН17 – СМИ

Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов (NCTV) провел заседание с адвокатами родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17 на предмет предоставления им государственной защиты. На этот шаг правительство Нидерландов вынуждено пойти, поскольку участились случаи слежки за участниками данного процесса.
Происходящее расценивается, как давление на адвокатов перед началом выступления родственников погибших на судебных заседаниях в Гааге.
Об этом написало голландское издание RTL Nieuws.
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Слежка
"Некоторые юристы рассказали о подозрительных инцидентах, произошедших в последнее время. Двое из них заметили, что за ними следили, а также за их домами, после судебного заседания в Схипхоле, где проходит суд над MH17. Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах", – говорится в статье RTL Nieuws.
Участники заседания пришли к заключению, что за слежкой могут стоять спецслужбы России, которые таким образом пытаются оказать давление на участников громкого процесса. NCTV выдал рекомендацию, включить юристов в данном деле в государственную программу защиты.
Громкое дело
- Следующие слушания по делу MH17 родственников погибших должны начаться 1 ноября. Всего слово в суде получат 93 родственника.
- 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17. Погибли 298 человек.
- Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.
- Совместная следственная группа (JIT), расследующая дело о катастрофе MH17, обратилась за помощью в предоставлении важной информации к военным, проживающим в российском городе Курске.
- Летом следствие по MH17 отклонило показания россиян о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.