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Российские спецслужбы взялись за адвокатов жертв МН17 – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 октября, 18:19
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Неизвестные преследуют адвокатов родственников жертв MH17, которые через несколько дней начнут выступать в суде в Гааге

Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов (NCTV) провел заседание с адвокатами родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17 на предмет предоставления им государственной защиты. На этот шаг правительство Нидерландов вынуждено пойти, поскольку участились случаи слежки за участниками данного процесса.

Происходящее расценивается, как давление на адвокатов перед началом выступления родственников погибших на судебных заседаниях в Гааге.

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Об этом написало голландское издание RTL Nieuws.

Слежка

"Некоторые юристы рассказали о подозрительных инцидентах, произошедших в последнее время. Двое из них заметили, что за ними следили, а также за их домами, после судебного заседания в Схипхоле, где проходит суд над MH17. Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах", – говорится в статье RTL Nieuws.

Участники заседания пришли к заключению, что за слежкой могут стоять спецслужбы России, которые таким образом пытаются оказать давление на участников громкого процесса. NCTV выдал рекомендацию, включить юристов в данном деле в государственную программу защиты.

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