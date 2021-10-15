Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Власть События

План обороны и новые санкции: что решили на СНБО

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
15 октября, 20:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На заседании СНБО утвердили первый в истории План обороны Украины
Заседание СНБО. Фото: Офис президента
Заседание СНБО. Фото: Офис президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что решили на заседании СНБО.

"Первый вопрос о котором шла речь – был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Это большой документ, над которым мы работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашим государством", — сказал Данилов во время брифинга.

Реклама

В частности, отметил он, документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечение сил территориальной обороны.

Кроме того, на заседании:

  • утвердили стратегию биобезопасности;
  • рассмотрели стратегию информационной безопасности;
  • ввели санкции против 237 человек, которые причастны к организации и проведению выборов РФ на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

СНБО – оружие Зеленского

  • С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.
  • 30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.
  • Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

15 октября 1991. Кабмин принял постановление о сохранении средней заработной платы за беременными женщинами...

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

96 894

заболело за неделю в Украине

+23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять