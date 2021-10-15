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План оборони і нові санкції: що вирішили на РНБО

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 жовтня, 20:24
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На засіданні РНБО затвердили перший в історії План оборони України
Засідання РНБО. Фото: Офіс президента
Засідання РНБО. Фото: Офіс президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що вирішили на засіданні РНБО.

"Перше питання про яке йшлося – було затверджено вперше в історії сучасної України План оборони України. Це великий документ, над яким ми працювали майже два роки, який чітко дає відповіді на ті виклики, які на сьогодні є перед нашою державою", – сказав Данилов під час брифінгу.

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Зокрема, зазначив він, документ передбачає механізми співпраці різних відомств у разі надзвичайних ситуацій і залучення сил територіальної оборони.

Крім того, на засіданні:

  • затвердили стратегію біобезпеки;
  • розглянули стратегію інформаційної безпеки;
  • ввели санкції проти 237 осіб, які причетні до організації та проведення виборів РФ на окупованих територіях Криму і Донбасу.

РНБО – зброя Зеленського

  • З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.
  • 30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.
  • Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, 21 серпня президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія та їхніх соратників, а також афілійованих із ними інформресурсів.

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