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Онлайн-дискуссия КФБ: удастся ли остановить нападение России

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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11 января, 14:00
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Авторитетные политики, дипломаты и эксперты поднимут три актуальных вопроса
Арсений Яценюк за трибуной. Фото: КФБ
Арсений Яценюк за трибуной. Фото: КФБ

12 января в 19:00 состоится онлайн-дискуссия в рамках Киевского форума по безопасности, на которой обсудят переговоры России с Западом и чего ждать от них Украине.

В ходе дискуссии эксперты обсудят следующие вопросы:

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  • Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
  • Как оценить ход переговоров и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?
  • Согласится ли Запад на ультиматумы Путина?
  • Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и вокруг наших границ?
  • Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

Среди экспертов, которые примут участие в дискуссии:

  • Арсений Яценюк, дважды премьер-министр Украины
  • Посол Александр Вершбоу, бывший заместитель генерального секретаря НАТО
  • Посол Джон Гербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета
  • Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента
  • Мелинда Гарринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета
  • Данило Лубкивский, Директор Киевского Форума по безопасности

Смотрите прямую трансляцию по ссылке.

Что известно о форуме?

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Ранее мы сообщали, что переговоры Байден-Путин обсудили на Киевском форуме по безопасности.

Также напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что если Запад не поддержит Украину, это будет катастрофа для мира.

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