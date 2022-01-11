Онлайн-дискуссия КФБ: удастся ли остановить нападение России

12 января в 19:00 состоится онлайн-дискуссия в рамках Киевского форума по безопасности, на которой обсудят переговоры России с Западом и чего ждать от них Украине.
В ходе дискуссии эксперты обсудят следующие вопросы:
- Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
- Как оценить ход переговоров и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?
- Согласится ли Запад на ультиматумы Путина?
- Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и вокруг наших границ?
- Удастся ли остановить новое нападение Кремля?
Среди экспертов, которые примут участие в дискуссии:
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- Арсений Яценюк, дважды премьер-министр Украины
- Посол Александр Вершбоу, бывший заместитель генерального секретаря НАТО
- Посол Джон Гербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета
- Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента
- Мелинда Гарринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета
- Данило Лубкивский, Директор Киевского Форума по безопасности
Смотрите прямую трансляцию по ссылке.
Что известно о форуме?
Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
Ранее мы сообщали, что переговоры Байден-Путин обсудили на Киевском форуме по безопасности.
Также напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что если Запад не поддержит Украину, это будет катастрофа для мира.