Онлайн-дискуссия КФБ: удастся ли остановить нападение России

Авторитетные политики, дипломаты и эксперты поднимут три актуальных вопроса

Арсений Яценюк за трибуной. Фото: КФБ

12 января в 19:00 состоится онлайн-дискуссия в рамках Киевского форума по безопасности, на которой обсудят переговоры России с Западом и чего ждать от них Украине.

В ходе дискуссии эксперты обсудят следующие вопросы:

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Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?

Как оценить ход переговоров и чего следует ожидать в ближайшей перспективе?

Согласится ли Запад на ультиматумы Путина?

Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и вокруг наших границ?

Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

Среди экспертов, которые примут участие в дискуссии:

Арсений Яценюк, дважды премьер-министр Украины

Посол Александр Вершбоу, бывший заместитель генерального секретаря НАТО

Посол Джон Гербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета

Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента

Мелинда Гарринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета

Данило Лубкивский, Директор Киевского Форума по безопасности

Смотрите прямую трансляцию по ссылке.

Что известно о форуме?

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Ранее мы сообщали, что переговоры Байден-Путин обсудили на Киевском форуме по безопасности.

Также напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что если Запад не поддержит Украину, это будет катастрофа для мира.