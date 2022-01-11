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Онлайн-дискусія КБФ: чи вдасться зупинити напад Росії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 січня, 14:00
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Авторитетні політики, дипломати та експерти піднімуть три актуальні питання
Арсеній Яценюк за трибуною. Фото: КБФ
Арсеній Яценюк за трибуною. Фото: КБФ

12 січня о 19:00 відбудеться онлайн-дискусія в рамках Київського безпекового форуму, на якій обговорять переговори Росії із Заходом і чого чекати від них Україні.

Крім того, під час дискусії експерти обговорять такі питання:

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  • Чим завершаться переговори колективного Заходу і Росії?
  • Як оцінити хід перемовин і що слід очікувати в найближчій перспективі?
  • Чи погодиться Захід на ультиматуми Путіна?
  • Яку небезпеку становлять для України і Заходу дії Путіна в Казахстані і навколо наших кордонів?
  • Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?

Серед експертів, які візьмуть участь у дискусії:

  • Арсеній Яценюк, двічі Прем’єр-міністр України.
  • Посол Александр Вершбоу, колишній заступник Генерального секретаря НАТО.
  • Посол Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради.
  • Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту.
  • Мелінда Гарінґ, заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради.
  • Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Дивитися пряму трансляцію за посиланням.

Що відомо про форум?

Київський форум – ведущий міжнародний форум України з проблем війни та миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

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Раніше ми повідомляли, що переговори Байден-Путін обговорили на Київському безпековому форумі.

Також нагадаємо, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що якщо Захід не підтримає Україну, то це буде катастрофа для миру.

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