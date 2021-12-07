Перемовини Байден – Путін обговорюватимуть на Київському безпековому форумі

Головною темою зустрічі очільників США та Росії називають українське питання. Про що домовляться Байден та Путін і про що домовитися не зможуть? "Сьогодні" транслюватиме онлайн обговорення підсумків зустрічі за участю політиків та експертів, що відбудеться 7 грудня у рамках КБФ

Зустріч Байдена та Путіна може покласти край агресії Росії проти України. Підготовка цієї агресії зараз широко обговорюється в експертному середовищі та представниками влади країн Європи.

Із заяв Білого дому відомо, що українське питання може бути одним з головних під час переговорів очільників США та Росії. Планується, що переговори завершаться 7 грудня близько 21:00 за київським часом. І відразу ж розпочнеться їхнє обговорення між експертами, політиками та дипломатами – у межах Київського безпекового форуму.

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У дискусії про результати переговорів, наслідки для безпеки Європи та нашого регіону, подальші дії для посилення міжнародного тиску на російського агресора візьмуть участь люди з великим політичним досвідом та власними поглядами:

Арсеній Яценюк , голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;

, голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках; Генерал Філіп Брідлав , верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках;

, верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках; Александр Вершбоу , заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;

, заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках; Джон Гербст , посол США в Україні в 2003-06 роках;

, посол США в Україні в 2003-06 роках; Стівен Пайфер , посол США в Україні в 1998-2000 роках;

, посол США в Україні в 1998-2000 роках; Ян Бжезінський , заступник помічника міністра оборони США у 2001-05 роках;

, заступник помічника міністра оборони США у 2001-05 роках; Мелінда Гарінг , заступниця директора Центру Євразії Атлантичної Ради;

, заступниця директора Центру Євразії Атлантичної Ради; Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрій Україну", є головною платформою для обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки. "Сьогодні" вестиме в режимі онлайн трансляцію обговорення підсумків переговорів Байдена та Путіна