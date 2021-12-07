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Перемовини Байден – Путін обговорюватимуть на Київському безпековому форумі

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Богдан Гірник Богдан Гірник Заступник Подієвого лідера Сьогодні
7 грудня, 18:10
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Головною темою зустрічі очільників США та Росії називають українське питання. Про що домовляться Байден та Путін і про що домовитися не зможуть? "Сьогодні" транслюватиме онлайн обговорення підсумків зустрічі за участю політиків та експертів, що відбудеться 7 грудня у рамках КБФ

Зустріч Байдена та Путіна може покласти край агресії Росії проти України. Підготовка цієї агресії зараз широко обговорюється в експертному середовищі та представниками влади країн Європи.

Із заяв Білого дому відомо, що українське питання може бути одним з головних під час переговорів очільників США та Росії. Планується, що переговори завершаться 7 грудня близько 21:00 за київським часом. І відразу ж розпочнеться їхнє обговорення між експертами, політиками та дипломатами – у межах Київського безпекового форуму.

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У дискусії про результати переговорів, наслідки для безпеки Європи та нашого регіону, подальші дії для посилення міжнародного тиску на російського агресора візьмуть участь люди з великим політичним досвідом та власними поглядами:

  • Арсеній Яценюк, голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
  • Генерал Філіп Брідлав, верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках;
  • Александр Вершбоу, заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
  • Джон Гербст, посол США в Україні в 2003-06 роках;
  • Стівен Пайфер, посол США в Україні в 1998-2000 роках;
  • Ян Бжезінський, заступник помічника міністра оборони США у 2001-05 роках;
  • Мелінда Гарінг, заступниця директора Центру Євразії Атлантичної Ради;
  • Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрій Україну", є головною платформою для обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки. "Сьогодні" вестиме в режимі онлайн трансляцію обговорення підсумків переговорів Байдена та Путіна

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