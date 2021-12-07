Переговоры Байден – Путин обсудят на Киевском форуме по безопасности

Ключевой темой встречи глав США и России называют украинской вопрос. О чем договорятся Байден и Путин и о чем договориться не смогут? "Сегодня" будет транслировать онлайн обсуждение итогов встречи с участием политиков и экспертов, которое состоится 7 декабря в рамках КБФ

Встреча Байдена и Путина может положить конец агрессии России против Украины. Подготовка этой агрессии сейчас широко обсуждается в экспертной среде и представителями власти стран Европы.

Из заявлений Белого дома известно, что украинский вопрос может быть одним из ключевых во время переговоров глав США и России. Планируется, что переговоры завершатся 7 декабря около 21:00 по киевскому времени. И сразу же начнется их обсуждение между экспертами, политиками и дипломатами – в рамках Киевского форума по безопасности.

Реклама

В дискуссии о результатах переговоров, последствиях для безопасности Европы и нашего региона, дальнейших действия для усиления международного давления на российского агрессора примут участие люди с большим политическим опытом и собственными взглядами:

Арсения Яценюк , глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг.

, глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Генерал Филип Бридлав , Верховной главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе в 2013-2016 гг.

, Верховной главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе в 2013-2016 гг. Александр Вершбоу , заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 гг.

, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 гг. Джон Хербст , посол США в Украине в 2003-2006 гг.

, посол США в Украине в 2003-2006 гг. Стивен Пайфер , посол США в Украине в 1998 – 2000 гг.

, посол США в Украине в 1998 – 2000 гг. Ян Бжезинский , заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 гг.

, заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 гг. Мелинда Гаринг , заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета

, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета Данил Лубкивский, директор КБФ.

Киевский форум безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", является ключевой платформой для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности. "Сегодня" будет вести в режиме онлайн трансляцию обсуждения итогов переговоров Байдена и Путина