Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Переговоры Байден – Путин обсудят на Киевском форуме по безопасности

онлайн
Богдан Гирнык Богдан Гирнык Заместитель событийного лидера Сегодня
7 декабря, 18:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ключевой темой встречи глав США и России называют украинской вопрос. О чем договорятся Байден и Путин и о чем договориться не смогут? "Сегодня" будет транслировать онлайн обсуждение итогов встречи с участием политиков и экспертов, которое состоится 7 декабря в рамках КБФ

Встреча Байдена и Путина может положить конец агрессии России против Украины. Подготовка этой агрессии сейчас широко обсуждается в экспертной среде и представителями власти стран Европы.

Из заявлений Белого дома известно, что украинский вопрос может быть одним из ключевых во время переговоров глав США и России. Планируется, что переговоры завершатся 7 декабря около 21:00 по киевскому времени. И сразу же начнется их обсуждение между экспертами, политиками и дипломатами – в рамках Киевского форума по безопасности.

Реклама

В дискуссии о результатах переговоров, последствиях для безопасности Европы и нашего региона, дальнейших действия для усиления международного давления на российского агрессора примут участие люди с большим политическим опытом и собственными взглядами:

  • Арсения Яценюк, глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг.
  • Генерал Филип Бридлав, Верховной главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе в 2013-2016 гг.
  • Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 гг.
  • Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-2006 гг.
  • Стивен Пайфер, посол США в Украине в 1998 – 2000 гг.
  • Ян Бжезинский, заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 гг.
  • Мелинда Гаринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета
  • Данил Лубкивский, директор КБФ.

Киевский форум безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", является ключевой платформой для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности. "Сегодня" будет вести в режиме онлайн трансляцию обсуждения итогов переговоров Байдена и Путина

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Власть
Наши авторы
Ирина Ковальчук В Москве антимасочник расстрелял людей – есть погибшие Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Богдан Приходько Атака из Офиса президента. Телеведущая Влащенко отреагировала на обвинения в "пророссийской пропаганде" Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

7 декабря 1991. Неподалеку от польской границы на госдаче Вискули в Беловежской пуще проходит встреча президентов Украины, России и Беларуси

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

72 229

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять