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"Дай Бог, еще 2-3 месяца": что известно о состоянии Кравчука

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 ноября, 10:17
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Первый президент уже четыре месяца в больнице, и, похоже, дела пошли лучше
Кравчук уже интересуется, как дела в Украине. Коллаж "Сегодня"
Кравчук уже интересуется, как дела в Украине. Коллаж "Сегодня"

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук идет на поправку.

Об этом заявил в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

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"Слава Богу Леонид Макарович идет на поправку, он начал говорить, интересуется событиями в Украине. Дай Бог, месяца 2-3 и все будет хорошо", – сказал он.

Напомним, Кравчук проходит реабилитацию в Германии.

Проблемы с сердцем у Кравчука

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