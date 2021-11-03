"Дай Бог, еще 2-3 месяца": что известно о состоянии Кравчука

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук идет на поправку.
Об этом заявил в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.
"Слава Богу Леонид Макарович идет на поправку, он начал говорить, интересуется событиями в Украине. Дай Бог, месяца 2-3 и все будет хорошо", – сказал он.
Напомним, Кравчук проходит реабилитацию в Германии.
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Проблемы с сердцем у Кравчука
- Операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня. После стало известно, что она якобы прошла по плану, без каких-либо побочных проблем, а первый президент независимой Украины восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо.
- В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание и даже стал узнавать своего внука, но говорить не мог.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, кто заменит Кравчука в ТКГ, пока тот лечится.