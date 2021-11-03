"Дай Бог, ще 2-3 місяці": що відомо про стан Кравчука

Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук йде на поправку.
Про це заявив у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.
"Слава Богу Леонід Макарович іде на поправку, він почав говорити, цікавиться подіями в Україні. Дай Боже, місяці 2-3 і все буде добре", – сказав він.
Нагадаємо, Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині.
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Проблеми із серцем у Кравчука
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- На початку вересня стало відомо, що Кравчук вийшов з коми. Свідомість частково повернулася – він навіть став упізнавати свого внука, але говорити не міг.
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