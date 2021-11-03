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СЬОГОДНІ Влада Події

"Дай Бог, ще 2-3 місяці": що відомо про стан Кравчука

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 листопада, 10:17
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Перший президент уже чотири місяці в лікарні, і, схоже, справи пішли краще
Кравчук уже цікавиться, як справи в Україні. Колаж "Сьогодні"
Кравчук уже цікавиться, як справи в Україні. Колаж "Сьогодні"

Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук йде на поправку.

Про це заявив у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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"Слава Богу Леонід Макарович іде на поправку, він почав говорити, цікавиться подіями в Україні. Дай Боже, місяці 2-3 і все буде добре", – сказав він.

Нагадаємо, Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині.

Проблеми із серцем у Кравчука

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