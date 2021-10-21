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Реабилитация Кравчука в Германии – Арестович сообщил хорошие новости

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 октября, 10:42
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Первый президент Украины уже почти четыре месяца в больнице и, похоже, дела пошли лучше
Кравчук идет на поправку. Коллаж "Сегодня"
Кравчук идет на поправку. Коллаж "Сегодня"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук вполне успешно проходит реабилитацию. После операции на сердце у него были осложнения. До конца года в Украине его могут еще не увидеть.

Об этом рассказал в эфире телеканала НАШ спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович.

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Он отметил, что родственники и близкие первого президента Украины просили не комментировать вопрос его здоровья.

"Но, поскольку есть общественный интерес… Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она довольно успешная. Увидим ли мы его до конца года – неизвестно. Но уже хорошо то, что в его возрасте, скажем так, это (реабилитация) проходит удачно. Перед операцией он сказал, я с ним общался, что процент на успех не такой большой – 86 лет человеку, операция на сердце… Но тем не менее, все удачно, я думаю, что он выздоровеет", – сказал Арестович.

Проблемы с сердцем у Кравчука

Операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня. После стало известно, что она якобы прошла по плану, без каких-либо побочных проблем, а первый президент независимой Украины восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо.

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В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание и даже стал узнавать своего внука, но говорить не мог.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, кто будет заменять Кравчука в ТКГ, пока он лечится.

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