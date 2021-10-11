Один миллиард, или арест: к Медведчуку пришли прокуроры (фото)

Накануне Венедиктова говорила, что Медведчуку могут изменить меру пресечения в связи с новыми обстоятельствами в деле

Медведчука ждет неприятный сюрприз. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемому в госизмене и финансировании терроризма Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.

Об этом сообщил в Facebook его соратник нардеп Ренат Кузьмин.

Реклама

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", – написал он.

Медведчук (справа, в углу) общается с прокурорами. Фото: facebook.com/RRKuzmin

Кузьмина поразила сумма залога. Нардеп напомнил, что ранее на счета Медведчука были наложены санкции СНБО и он не сможет перевести необходимую сумму, даже если найдет деньги

"Банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО", – добавил он и показал соответствующие документы.

Реклама

Напомним, 8 октября на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов обнародовали записи разговоров человека с голосом Медведчука с российскими должностными лицами, которые обсуждали схему спонсирования боевиков в ОРДЛО через украинский банк. Смотрите подробней на видео:

Реклама

Сама Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснила, почему Медведчука до сих пор не отправили в СИЗО.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути. Сейчас Медведчук под домашним арестом до 31 октября.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".