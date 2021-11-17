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Обошел Дудя и Притулу. Гордон возглавил ТОП-10 блогеров Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
17 ноября, 15:15
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18% участников опроса чаще всего читают в соцсетях Гордона
Слева направо - Сергей Притула, Дмитрий Гордон, Юрий Дудь. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева направо - Сергей Притула, Дмитрий Гордон, Юрий Дудь. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон возглавил рейтинг наиболее популярных блогеров в Украине. На втором месте оказался российский интервьюер Юрий Дудь, а на третьем украинский политик и волонтер Сергей Притула.

Авторы исследования, результаты которого опубликовало Detector.Media, изучили отношение украинцев к СМИ и потребление разных типов медиа.

18% участников опроса сообщили, что чаще всего читают в соцсетях Гордона. 11% смотрят российского журналиста Юрия Дудя, 10% – украинского политика и волонтера Сергея Притулу.

В топ-10 попали украинские журналисты Янина Соколова (4%), Майкл Щур (3%), Виталий Портников (3%), Юрий Бутусов (2%), а также пророссийский блогер Анатолий Шарий (7%).

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Инфографика
Инфографика

Как проводили исследование

Исследование проводилось социологической компанией InMind в июле – августе этого года. В нем приняли участие 4 тыс. респондентов в 12 областях Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5%.

Что известно о Гордоне

Дмитрий Гордон – известный украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух "Золотых кнопок YouTube" за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах.

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25 мая 2014 года победил на выборах депутатов Киевсовета. Баллотировался по 38-му избирательному округу как самовыдвиженец. В октябре 2015 его переизбрали в этом же округе.

В ноябре 2016 сложил полномочия депутата Киевсовета по собственному желанию.

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