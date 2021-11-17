Обійшов Дудя та Притулу. Гордон очолив ТОП-10 блогерів України

18% учасників опитування найчастіше читають у соцмережах Гордона

Зліва направо – Сергій Притула, Дмитро Гордон, Юрій Дудь. Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон очолив рейтинг найпопулярніших блогерів в Україні. На другому місці опинився російський інтерв'юер Юрій Дудь, а на третьому український політик та волонтер Сергій Притула.

Автори дослідження, результати якого опублікувало Detector.Media, вивчили ставлення українців до ЗМІ та споживання різних типів медіа.



18% учасників опитування повідомили, що найчастіше читають у соцмережах Гордона. 11% дивляться російського журналіста Юрія Дудя, 10% – українського політика та волонтера Сергія Притулу.



До топ-10 потрапили українські журналісти Яніна Соколова (4%), Майкл Щур (3%), Віталій Портніков (3%), Юрій Бутусов (2%), а також проросійський блогер Анатолій Шарій (7%).

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Інфографіка

Як проводили дослідження

Дослідження проводилося соціологічною компанією InMind у липні – серпні цього року. У ньому взяли участь 4 тис. респондентів у 12 областях України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5%.

Що відомо про Гордона

Дмитро Гордон – відомий український журналіст, ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона" (з 1996 року), засновник інтернет-видання "ГОРДОН", власник двох "Золотих кнопок YouTube" за кількість підписників на його YouTube-каналах.

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25 травня 2014 року переміг на виборах депутатів Київради. Балотувався на 38-му виборчому окрузі як самовисуванець. У жовтні 2015 року його переобрали у цьому ж окрузі.

У листопаді 2016 року склав повноваження депутата Київради за власним бажанням.

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