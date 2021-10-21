Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 ⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

"Пограй грудьми": Гордон шокував новим флешмобом (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 жовтня, 16:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналіст сьогодні святкує день народження і заради такої справи оголився і засвітив груди
Гордон запропонував користувачам Мережі смішний челендж. Колаж "Сьогодні"
Гордон запропонував користувачам Мережі смішний челендж. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон запустив незвичайний флешмоб – запропонував усім бажаючим пограти м'язами грудей на камеру і викласти це в Мережу. Відповідний ролик він опублікував в Instagram.

Він сьогодні святкує день народження і вирішив розважитися.

Реклама

"Пропоную вам підключитися до нашої гри, старовинної забави "пограй м'язами". Надсилайте, що вийде у вас", – сказав журналіст і напряг кілька разів груди.

У коментарях відразу ж відреагувала відома російська телеведуча Олена Водонаєва: "Я не буду підключатися до вашої гри, Дмитро".

Реклама

На що Гордон відповів їй: "А шкода, всі чекали" .

Як відреагували інші користувачі

"Гра варта свічок".

Реклама

"А дружина ваша вміє?".

"Дмитро, ви качаєтеся? Виглядаєте потужно".

"Кіборг, помножений на вічність".

"Дмитро, а можна пограти кадиком?".

Гордону 54 і він гроза російських пропагандистів

  • Відомому українському журналісту Дмитру Гордону сьогодні виповнюється 54 роки. Він давно відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик, доносить інформацію про агресію Росії проти України. Він навіть періодично включається в ефіри російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.
  • Одного разу він запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст надіслав пропагандисту "Гордона в шоколаді", щоб той смоктав їх разом з політологом Вакаровим.
  • Потім Гордон назвав Соловйова розумною мавпочкою, к якої проблеми з сексом. для Соловйова український журналіст як червона ганчірка для бика.

Як писали раніше, Гордон ще з вільним Саакашвілі влаштували пікнік з вином і зефіром. Журналіст і політик вручили один одному презенти, а потім разом їх випили і з'їли.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

104 325

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти