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Гордон и Саакашвили устроили пикник с вином и зефиром: веселое фото

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 августа, 09:55
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Журналист и политик вручили друг другу презенты, а потом вместе их выпили и съели
Журналист и политик весело провели время. Коллаж "Сегодня"
Журналист и политик весело провели время. Коллаж "Сегодня"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон и глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обменялись вкусными подарками. Соответствующее фото главный реформатор страны опубликовал в Facebook.

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После того, как они вручили друг другу презенты, вместе их и "приговорили".

"Я с конфетами и зефиром "Гордон", а он с вином "Саакашвили". Занимались взаимным self-promotion. После фото Гордон съел "Гордона" (то есть занялся самопожиранием) и мы вместе выпили "Саакашвили". А конфеты реально вкусные", – написал Саакашвили.

Была хорошая и выпивка, и закуска. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Гордон-кондитер

  • Первыми журналист выпустил конфеты птичье молоко под названием "Гордон в шоколаде". Помимо названия, на коробке еще и разместили незатейливые надписи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".
  • Еще одно лакомство, которой он выпустил со своим изображением, был ванильный зефир. На коробке традиционно улыбающийся Гордон.
  • Но и на этом он не остановился. Были еще и кексы, а также у него в планах яйца в шоколаде (наподобие "киндеров"), курага в шоколаде, чернослив в шоколаде, халва, чай, мороженое в шоколаде "Гордон на палочке".

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

А недавно на пресс-конференции в Минске самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Гордона мерзавцем, на что журналист ответил ему и выпил подаренный им бальзам.

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