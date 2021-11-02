Новый зам Арахамии: "Депутаты жалуются, что заставлю работать в выходные и праздники"

Андрей Мотовиловец рассказал, какой он будет "левой рукой" Арахамии

Мотовиловец уверен, что "Слуги" могут работать более продуктивно / "Коллаж "Сегодня"

Депутат Андрей Мотовиловец, которые 1 ноября на заседании фракции партии "Слуга народа" был утвержден на должность первого заместителя главы провластной фракции, рассказал, как он будет работать.

Об этом Мотовиловец написал на своей странице в Фейсбук.

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Неторопливый темп закончился

"Мое назначение еще только обсуждалось, а Ярослав Железняк уже жаловался, что я заставлю депутатов работать до исчерпания повестки дня, потом еще вне очереди, а также по праздникам и выходным. Ничем не смогу помочь. Энергии у меня множество, и я устал от неторопливого темпа вашей работы, коллеги", – написал новый заместитель главы фракции "Слуги народа".

Андрей Мотовиловец напомнил коллегам, что впереди у них "море работы".

"Так что будем работать хоть дважды вне очереди. И еще одно. Сейчас многие напишут, что я стал правой рукой Давида Арахамии. Это не так. Пишите – "левой", правая у него сломана", – пошутил Мотовиловец.

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