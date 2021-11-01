"Слуги" меняют министров: кем будут Верещук и Резников

Фракция партии "Слуга народа" определяет, кто будет следующим министром обороны Украины

Верещук и Резников будут министрами / Коллаж "Сегодня"

Стали известны первые кадровые решения в правительстве Украины, которые сейчас утверждаются на фракции партии "Слуга народа".

Сообщается, что

Реклама

Народный депутат Ирина Верещук – предлагается на пост министра реинтеграции временно оккупированных территорий;

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников – на пост министра обороны;

Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя аппарата Рады;

Павел Рябинин уходит с таможни на должность Минстратегпрома;

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко идет на должность министра экономики.

Об этом сообщает на своем телеграм-канале народный депутат Александр Качура. По его словам, в среду пройдут увольнения, в четверг – назначения на должности.

Что происходит

Утром 1 ноября Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Днями стало известно от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что президент Владимир Зеленский уже окончательно определился, кто станет новым министром обороны. Многие думали, что это будет "слуга" Ирина Верещук, но, оказалось, речь идет именно о Резникове.

Реклама

Заявление об увольнении написал также вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.