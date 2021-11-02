Новий зам Арахамії: "Депутати скаржаться, що примушу працювати у вихідні та свята"

Андрій Мотовиловець розповів, якою він буде "лівою рукою" Арахамії

Мотовиловець упевнений, що "Слуги" можуть працювати продуктивніше / "Колаж "Сьогодні"

Депутат Андрій Мотовиловець, який 1 листопада на засіданні фракції партії "Слуга народу" був затверджений на посаду першого заступника голови провладної фракції, розповів, як він працюватиме.

Про це Мотовиловець написав на своїй сторінці у Фейсбук.

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Неквапливий темп закінчився

"Моє призначення ще тільки обговорювалося, а Ярослав Железняк вже жалівся, що я змушу депутатів працювати до вичерпання порядку денного, потім ще позачергово, а також у свята та вихідні. Нічим не зможу зарадити. Енергії у мене безліч, і я страшенно втомився від неквапливого темпу вашої роботи, колеги", – написав новий заступник голови фракції "Слуги народу".

Андрій Мотовиловець нагадав колегам, що попереду вони мають "море роботи".

"Тож будемо працювати хоч двічі позачергово. І ще одне. Зараз багато хто напише, що я став правою рукою Давіда Арахамиї. Це не так. Пишіть "лівою", права у нього зламана", – пожартував Мотовиловець.

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Біографія нового заступника Арахамії