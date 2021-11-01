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СЬОГОДНІ Влада Події

"Слуги" змінюють міністрів: ким будуть Верещук та Рєзніков

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 листопада, 20:24
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Фракція партії "Слуга народу" визначає, хто буде наступним міністром оборони України
Верещук та Резніков будуть міністрами / Колаж "Сьогодні"
Верещук та Резніков будуть міністрами / Колаж "Сьогодні"

Стали відомі перші кадрові рішення в уряді України, які зараз затверджуються на фракції партії "Слуга народу"

Повідомляється, що

  • Народний депутат Ірина Верещук пропонується на посаду міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій;
  • Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков – на посаду міністра оборони;
  • В'ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Ради;
  • Павло Рябінін йде з митниці на посаду Мінстратегпрому;
  • Заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко йде на посаду Міністра економіки.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі народний депутат Олександр Качура. За його словами, в середу пройдуть звільнення, в четвер – призначення на посади.

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Що відбувається

Вранці 1 листопада Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На днях стало відомо від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що президент Володимир Зеленський вже остаточно визначився, хто стане новим міністром оборони. Багато хто думав, що це буде "слуга" Ірина Верещук, але виявилося, йдеться саме про Резнікова.

Заяву про звільнення написав також віце-прем'єр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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