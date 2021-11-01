Олег Уруський іде у відставку

У Кабінеті Міністрів нова відставка. Заяву на звільнення написав віцепрем'єр-міністр, міністр зі стратегічної промисловості Олег Уруський. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", – Написав він.
Як ми вже писали, сьогодні подав у відставку Олексій Резніков з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Що з Олегом Уруським?
- Верховна Рада 16 липня 2020 року призначила Олега Уруського віцепрем'єром із оборонно-промислового комплексу, міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Останнім часом ходили розмови, що його на цій посаді може замінити голова митниці Павло Рябікін.
- У лютому цього року Уруський засвітився разом із Кадировим на військовій виставці в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Тоді глава уряду України негайно вимагав пояснень.
- Пізніше Уруський пояснив, як опинився поряд із Кадировим. Він послався на помилку організаторів заходу.