Олег Уруский уходит в отставку

В Кабинете министров новая отставка. Заявление на увольнение написал вице-премьер, министр по стратегической промышленности Олег Уруский. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", – написал он.
Как мы уже писали, сегодня подал в отставку Алексей Резников с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Что с Олегом Уруским?
- Верховная Рада 16 июля 2020 года назначила Олега Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. В последнее время ходили разговоры, что его на этой должности может заменить глава таможни Павел Рябикин.
- В феврале этого года Уруский засветился вместе с Кадыровым на военной выставке в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Тогда глава правительства Украины немедленно потребовал объяснений.
- Позже Уруский объяснил, как оказался рядом с Кадыровым. Он сослался на недоработку организаторов мероприятия.