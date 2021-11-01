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Олег Уруский уходит в отставку

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 ноября, 12:41
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Накануне заявление на увольнение подал в парламент Алексей Резников, а теперь уходит его коллега
Уруский уходит из правительства. Коллаж "Сегодня"
Уруский уходит из правительства. Коллаж "Сегодня"

В Кабинете министров новая отставка. Заявление на увольнение написал вице-премьер, министр по стратегической промышленности Олег Уруский. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", – написал он.

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Как мы уже писали, сегодня подал в отставку Алексей Резников с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что с Олегом Уруским?

  • Верховная Рада 16 июля 2020 года назначила Олега Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. В последнее время ходили разговоры, что его на этой должности может заменить глава таможни Павел Рябикин.
  • В феврале этого года Уруский засветился вместе с Кадыровым на военной выставке в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Тогда глава правительства Украины немедленно потребовал объяснений.
  • Позже Уруский объяснил, как оказался рядом с Кадыровым. Он сослался на недоработку организаторов мероприятия.

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