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Олексій Резніков подав у відставку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 листопада, 10:37
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Чиновник був на посаді міністра півтора року, але, схоже, з Кабміну він все одно не піде
Рєзніков йде з посади. Колаж "Сьогодні"
Рєзніков йде з посади. Колаж "Сьогодні"

Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ. Чиновник також подякував за виявлену йому довіру на цій посаді.

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"Член уряду віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням", – написав Мельничук.

Куди піде Резніков, і хто його замінить у Мінреінтеграції

  • Олексія Резнікова було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 4 березня 2020 року, коли майже повністю було оновлено Кабмін. Крім уряду, він ще й заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі.
  • Нещодавно стало відомо від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що президент Володимир Зеленський остаточно визначився, хто стане новим міністром оборони. Багато хто думав, що це буде "слуга" Ірина Верещук, але виявилося, йдеться саме про Резнікова.
  • А ось Верещук, очікується, замінить Резнікова у Мінреінтеграції. Але про це також ще офіційно не повідомлялося. У "Слузі народу" пояснили ситуацію з Верещук.

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