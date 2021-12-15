"Нормандская четверка" встретится, но без Путина – обсудят важный вопрос

Сегодня в Брюсселе состоится фактически встреча "Нормандской четверки": лидеры Украины –Владимир Зеленский, Франции – Эммануэль Макрон, Германии – Олаф Шольц обсудят состояние выполнения договоренностей Парижского саамита-2019.
Об этом сказал первый вмице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.
Киев рассчитывает на поддержку международных партнеров по возвращению более интенсивного диалога в Трехсторонней контактной группе, чтобы убедить Россию выполнить взятые на себя обязательства по Донбассу.
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"Фактически "нормандская четверка" будет встречаться без России и в обновленном составе – будет канцлер Германии Олаф Шольц … Позиции Украины, которые будет представлять президент Владимир Зеленский, неизменны – это мирное урегулирование, выполнение решений прошедшего "нормандского саммита" (в Париже. – Ред.), прежде всего о прекращении огня в Донбассе", – сказал Корниенко.
Зеленский приехал в Брюссель
- Сегодня планируется встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Переговоры должны состояться в рамках саммита Восточного партнерства. Читайте в нашей статье, привезет ли Зеленский решения по Донбассу после этих переговоров.
- Сегодня он уже встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Он проинформировал европейского чиновника о ситуации вблизи украинских границ, где Россия собрала огромную армию. Также он попросил от Брюсселя признания европейской перспективы Украины.
- А 16 декабря президент отправится в штаб НАТО для встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.