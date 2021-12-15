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"Нормандська четвірка" зустрінеться, але без Путіна – обговорять важливе питання

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
15 грудня, 15:58
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Росію спробують змусити виконати взяті на себе зобов'язання щодо Донбасу
Зеленський, Макрон (посередині) та Шольц обговорять Донбас без Путіна. Колаж "Сьогодні"
Зеленський, Макрон (посередині) та Шольц обговорять Донбас без Путіна. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні у Брюсселі відбудеться фактично зустріч "Нормандської четвірки": лідери України – Володимир Зеленський, Франції – Еммануель Макрон, Німеччини – Олаф Шольц обговорять стан виконання домовленостей Паризького саміту-2019.

Про це сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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Київ розраховує на підтримку міжнародних партнерів щодо повернення інтенсивнішого діалогу у Тристоронній контактній групі, щоб переконати Росію виконати взяті на себе зобов'язання щодо Донбасу.

"Фактично "Нормандська четвірка" зустрічатиметься без Росії та в оновленому складі – за участю нового канцлера Німеччини Олафа Шольца. Позиції України, які представлятиме президент Володимир Зеленський, незмінні – це мирне врегулювання та виконання рішень минулого "нормандського саміту", передусім про припинення вогню на Донбасі", – сказав Корнієнко.

Зеленський приїхав до Брюсселя

  • Сьогодні планується зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Переговори мають відбутися у рамках саміту Східного партнерства. Читайте у нашій статті, чи привезе Зеленський рішення щодо Донбасу після цих переговорів.
  • Сьогодні Володимир Зеленський уже зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Він поінформував європейського чиновника про ситуацію поблизу українських кордонів, де Росія зібрала величезну армію. Також він попросив Брюссель визнати європейської перспективи України.
  • А 16 грудня президент вирушить до штабу НАТО для зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

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