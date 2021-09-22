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"Не уверен, что найдут" – Зеленский о нападавших на Шефира

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 сентября, 20:57
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Президент Украины прокомментировал ситуацию вокруг покушения на своего первого помощника
Зеленский не уверен, что будет возможно найти тех, кто покушался на его помощника / Коллаж "Сегодня"
Зеленский не уверен, что будет возможно найти тех, кто покушался на его помощника / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что правоохранители смогут найти злоумышленников, которые стреляли в первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом лидер Украины заявил в комментарии телеканалу "Дом".

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"Будем ждать следствия. Я думаю, будут предметно и бескомпромиссно искать исполнителей покушения. Я не уверен, что найдут, но будут делать все, чтобы найти. Тем не менее, мы живем в другое время. Это не покушения на журналистов, которые были до моего срока, когда мы не понимали и не могли влиять на ситуацию. Сейчас, думаю, правоохранители более открыто работают, никаких запугиваний, просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что подозрительным выглядит факт, что у российских и некоторых украинских СМИ позиция относительно возможной причины покушения совпадает.

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"Я бы обратил внимание на несколько вещей. Во-первых, чтобы журналисты проанализировали риторику тех или других украинских и российских СМИ, где она совпадает. Мне кажется, такой анализ им поможет, и журналистам, и обществу, и правоохранителям. Это что я сам увидел, быструю и как мне кажется, отработанную реакцию", – сказал Зеленский.

Покушение

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