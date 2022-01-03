"Не хочу быть пленником Кремля": журналист Цимбалюк срочно выехал из России

В России против журналиста хотят возбудить несколько административных дел, но и этим может не ограничиться

Роману Цимбалюку опасно оставаться в Москве. Коллаж "Сегодня"

Украинский корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, на которого оккупанты "шьют дело", покинул Россию и вернулся на родину из-за угрозы его безопасности. Он мог стать очередным пленником Кремля.

Об этом он сам рассказал в интервью Hromadske.

Реклама

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила", – сказал он.

По его словам, в Москве якобы отозвали вызов на допрос, но не факт, что снова не позовут. Он отмечает множество сигналов, что Кремль очень серьезно решил взяться за последнего украинского журналиста в Москве

"За последние два месяца фактически все топовые фигуры "российских информационных войск" предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал. Потому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше … Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют", – сказал Цимбалюк.

Реклама

Журналист отметил, что прожил в Москве 13 лет, но совершенно не расстроен своим отъездом в Украину, поскольку все равно не собирался оставаться жить в Москве. Также он объяснил, почему за него конкретно взялись именно сейчас.

"Если раньше им нужна была эта иллюзия российской демократии, то сейчас такая потребность отпала. Я отлично понимаю правила игры в Москве. Такие вещи не происходят из-за желания какого-нибудь депутата из Санкт-Петербурга. Понятно, что этим занимается Администрация президента. Возможно, они там что-нибудь себе передумают. Странно, что они начали меня преследовать, а потом обижаются, что я не пришел на пресс-конференцию Путина", – резюмировал Цимбалюк.

Приключения Цимбалюка в Москве