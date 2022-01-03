"Не хочу быть пленником Кремля": журналист Цимбалюк срочно выехал из России

Украинский корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, на которого оккупанты "шьют дело", покинул Россию и вернулся на родину из-за угрозы его безопасности. Он мог стать очередным пленником Кремля.
Об этом он сам рассказал в интервью Hromadske.
"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила", – сказал он.
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По его словам, в Москве якобы отозвали вызов на допрос, но не факт, что снова не позовут. Он отмечает множество сигналов, что Кремль очень серьезно решил взяться за последнего украинского журналиста в Москве
"За последние два месяца фактически все топовые фигуры "российских информационных войск" предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал. Потому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше … Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют", – сказал Цимбалюк.
Журналист отметил, что прожил в Москве 13 лет, но совершенно не расстроен своим отъездом в Украину, поскольку все равно не собирался оставаться жить в Москве. Также он объяснил, почему за него конкретно взялись именно сейчас.
"Если раньше им нужна была эта иллюзия российской демократии, то сейчас такая потребность отпала. Я отлично понимаю правила игры в Москве. Такие вещи не происходят из-за желания какого-нибудь депутата из Санкт-Петербурга. Понятно, что этим занимается Администрация президента. Возможно, они там что-нибудь себе передумают. Странно, что они начали меня преследовать, а потом обижаются, что я не пришел на пресс-конференцию Путина", – резюмировал Цимбалюк.
Приключения Цимбалюка в Москве
- В марте 2017 года Цимбалюка задержали в Москве и забрали документы. "Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять "законность" съемки. Первый раз в жизни в машине полиции. Не сработала аккредитация МИД РФ. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может, и проводили "митинг", – сообщил он.
- Министерство иностранных дел Украины назвало задержание журналиста УНИАН в Москве Романа Цимбалюка провокацией со стороны Российской Федерации.
- 21 марта Цимбалюк сообщил о своем освобождении.