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"Не хочу бути бранцем Кремля": журналіст Цимбалюк терміново виїхав з Росії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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3 січня, 18:00
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У Росії проти журналіста хочуть порушити кілька адміністративних справ, але цим може не обмежитися
Роману Цимбалюку небезпечно залишатись у Москві. Колаж "Сьогодні"
Роману Цимбалюку небезпечно залишатись у Москві. Колаж "Сьогодні"

Український кореспондент агентства УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, на якого окупанти "шиють справу", залишив Росію і повернувся на батьківщину через загрозу його безпеці. Він міг стати черговим бранцем Кремля.

Про це він сам розповів у інтерв'ю Hromadske.

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"Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе виявила", – сказав він.

За його словами, у Москві нібито відкликали виклик на допит, але не факт, що знову не покличуть. Він наголошує на безлічі сигналів, що Кремль дуже серйозно вирішив взятися за останнього українського журналіста у Москві.

"протягом останніх двох місяців фактично всі топові фігури "російських інформаційних військ" пророкували мені різноманітні проблеми. Хтось хотів, щоби мене засудили, хтось казав, що я шпигую, хтось ще якусь фігню видавав. Тому зараз потрібно дочекатися і зрозуміти, як діяти далі… Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють", – сказав Цимбалюк.

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Журналіст зазначив, що прожив у Москві 13 років, але зовсім не засмучений своїм від'їздом в Україну, оскільки все одно не збирався жити в Москві. Також він пояснив, чому за нього взялися саме зараз.

"Якщо раніше їм була необхідна ця ілюзія російської демократії, то зараз така потреба відпала. Я чудово розумію правила гри в Москві. Такі речі не відбуваються через бажання якогось депутата з Санкт-Петербурга. Зрозуміло, що цим займається Адміністрація президента. Можливо, вони там щось собі передумають. Дивно, що вони почали переслідувати мене, а потім ображаються, що я не прийшов на пресконференцію Путіна", – резюмував Цимбалюк.

Пригоди Цимбалюка у Москві

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