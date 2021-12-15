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Росія "шиє справу" українському журналісту Цимбалюку – у чому його звинувачують

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 грудня, 12:45
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Проти журналіста хочуть порушити кілька адміністративних справ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії стосовно українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка порушили справу за екстремізм. Про це написав на своїй сторінці Facebook адвокат Микола Полозов.

"Єдиний акредитований в Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Його звинуватили в екстремізмі. Поки що збираються порушувати кілька адміністративних справ за 20.3.1 (розпалювання ненависті чи ворожнечі) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення", – зауважив він. .

За його словами, межа між "адміністративним" екстремізмом та "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах, де є політичний інтерес влади, дуже передбачувана.

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"Багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та "гумові", тобто дозволяють натягувати норму на будь-які обставини", – зазначив юрист.

Також Полозов зазначив, що додатковою ознакою погодженої атаки на Цимбалюка є злив через "пропагандистські звалища" "різної інформації, яка нібито дискредитує, наприклад абсурдних звинувачень у шпигунській діяльності".

Він уточнив, що представлятиме інтереси журналіста з усіх питань, які "так цікавлять владу Росії".

Сам Цимбалюк у Facebook висловив упевненість, що з таким адвокатом, як Полозов, "усіх порве".

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За словами журналіста, гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, він направить на підтримку дітей заарештованих кримських татар.

Затримання Цимбалюка

У березні 2017 року Цимбалюка затримали в Москві та забрали документи. "Нас затримали, везуть у місцеве відділення поліції перевіряти "законність" зйомки. Перший раз у житті в машині поліції :) Не спрацювала акредитація МЗС РФ. Кажуть, що ми вигукували гасла, а може, і проводили "мітинг", – повідомив він.

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Міністерство закордонних справ України назвало затримання журналіста УНІАН у Москві Романа Цимбалюка провокацією з боку Російської Федерації.

Пізніше Цимбалюк повідомив про своє звільнення. "Дякую всім, хто переживав, нас відпустили", – написав Цимбалюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, проілюструвавши повідомлення своєю фотографією на тлі входу до поліцейського відділку.

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