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Россия "шьет дело" украинскому журналисту Цимбалюку – в чем его обвиняют

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
15 декабря, 12:45
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Против журналиста хотят возбудить несколько административных дел
Цимбалюка упрекают в экстремизме
Цимбалюка упрекают в экстремизме / Фото: Коллаж: Сегодня

В России относительно украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка возбудили дело за экстремизм. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цымбалюк оказался в этой же России вне закона. Его обвинили в экстремизме. Пока что собираются возбуждать несколько административных дел за 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", – заметил он.

По его словам, граница между "административным" экстремизмом и "уголовным" очень тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам, где есть политический интерес власти, очень предсказуемо.

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"Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретные, расплывчатые и "резиновые", то есть позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", – отметил юрист.

Также Полозов отметил, что дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив через "пропагандистские свалки" "разной информации, которая якобы дискредитирует, например абсурдных обвинений в шпионской деятельности".

Он уточнил, что будет представлять интересы журналиста по всем вопросам, которые "так интересуют власти России".

Сам Цимбалюк в Facebook выразил уверенность, что с таким адвокатом, как Полозов "всех порвет".

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По словам журналиста, деньги, полученные по решению ЕСПЧ, он направит на поддержку детей арестованных крымских татар.

Задержание Цимбалюка

В марте 2017 года Цимбалюка задержали в Москве и забрали документы. "Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять "законность" съемки. Первый раз в жизни в машине полиции :) Не сработала аккредитация МИД РФ. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может, и проводили "митинг", – сообщил он.

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Министерство иностранных дел Украины назвало задержание журналиста УНИАН в Москве Романа Цимбалюка провокацией со стороны Российской Федерации.

Позже Цимбалюк сообщил о своем освобождении. "Спасибо всем кто переживал, нас отпустили", – написал Цимбалюк на своей странице в Facebook, проиллюстрировав сообщение своей фотографией на фоне входа в полицейское отделение.

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