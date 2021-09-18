На встречу Байдена и Путина потратили 10 миллионов долларов – на что ушли деньги

Эта сумма не окончательная, она может увеличиться на 10−15%

Женева потратила на встречу Путина и Байдена не меньше 10 миллионов долларов. Коллаж: "Сегодня"

Швейцарский кантон Женева предварительно оценил затраты на организацию июньского саммита Россия—США в $10 млн. Сумма может увеличиться на 10−15%, сообщил глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10−15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября",— сказал Куэно.

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По предварительным данным на встречу Владимира Путина и Джо Байдена потратили:

5,2 млн франков ($5,6 млн) – организация безопасности;

518 тыс. франков ($556 тыс.) – простой одного дня работы розничных организаций в периметре безопасности саммита;

223 тыс. франков ($239 тыс.) – направили на протокольные службы;

3 млн франков ($3,2 млн) – перевозка и кейтеринг для журналистов на саммите.

Переговоры Байдена с Путиным

Напомним, что в среду, 16 июня, на вилле Ла-Гранж в Женеве состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры продолжались более трех часов и в результате, как и прогнозировал "Сегодня", мировые лидеры не подписали никаких договоренностей и не пришли к соглашениям по глобальным вопросам и, в частности, по украинской теме.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов прошли "приблизительно так, как и ожидала российская сторона", а в Белом доме отметили, что дискуссия между Байденом и Путиным была неконфронтационной.

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Высказался по поводу переговоров и бывший президент США Дональд Трамп, который встречался в похожем формате с Путиным в 2018 году. Он сказал, что Вашингтон ничего не получил от саммита в Женеве, а Россия, наоборот, оказалась в выигрыше.

Владимир Путин и Джо Байден договорились взаимодействовать без серьезных конфликтов. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool

Напомним, что Арестович заявил: взять Донбасс можно за 3-5 дней, пока Путин будет болеть.

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Также напомним в чем заключается план Байдена – "Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?".