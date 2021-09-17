Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Арестович: Взять Донбасс можно за 3-5 дней, пока Путин будет болеть

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 сентября, 15:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Советник Ермака снова отметился громким заявлением, которое, правда, далекая от реальности
Арестович (слева) снова удивил заявлением. Коллаж "Сегодня"
Арестович (слева) снова удивил заявлением. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что Украина может вернуть Донбасс силой, если неожиданно подвернется такая возможность, например, болезнь президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, сейчас трудно предположить, как будет деоккупирован Донбасс, Киев готовится к разным вариантам развития событий.

"Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" – это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую – это военный путь. Например, Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть три-пять дней, чтобы решить вопрос. Возможно, такой вариант будет когда-то", – сказал Арестович.

Реклама

Отметим, что на днях Путин неожиданно ушел на самоизоляцию из-за того, что в его окружении много людей заболели коронавирусом.

Стоит ли верить мнению Арестовича?

  • Ранее Алексей Арестович в различных СМИ выступал экспертом по военно-политическим вопросам. После назначения советником Ермака и спикером украинской стороны в ТКГ он уже успел попасть в скандалы. Например, на днях он поругался с националистом Билецким в прямом эфире – они пытались разобраться, кто из них клоун и почему.
  • Также он предлагал переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы таким образом якобы забрать у россиян бренд "русские", что вызвало шквал критики и глава парламента Разумков даже предложил отправить Арестовича спикером в "Талибан".
  • А на днях экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, на котором Арестович говорит, что АТО – это курорт для мальчиков. Бывший министр жестко отреагировал на эти слова.

Напомним, подобным заявлением об освобождении Донбасса недавно отметился секретарь СНБО Александр Данилов. По его словам, ВСУ могут взять Донецк и Луганск, если будет дана команда.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Власть
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять