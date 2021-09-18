На зустріч Байдена і Путіна витратили 10 мільйонів доларів – на що пішли гроші

Ця сума не остаточна, вона може збільшитися на 10-15%

Женева витратила на зустріч Путіна і Байдена не менш 10 мільйонів доларів. Колаж: "Сьогодні"

Швейцарський кантон Женева попередньо оцінив витрати на організацію червневого саміту Росія-США в $ 10 млн. Сума може збільшитися на 10-15%, повідомив глава прес-служби керівництва регіону Еммануель Куєно.

Про це повідомляє РІА Новини.

"Як ви розумієте, це все лише попередні оцінки, підсумкові дані можуть цілком збільшитися на 10-15%. Коли підрахунки завершаться, вони будуть відправлені федеральної влади в кінці вересня", – сказав Куєно.

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За попередніми даними на зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена витратили:

5,2 млн франків ($ 5,6 млн) – організація безпеки;

518 тис. Франків ($ 556 тис.) – закриття одного дня роботи роздрібних організацій в периметрі безпеки саміту;

223 тис. Франків ($ 239 тис.) – направили на протокольні служби;

3 млн франків ($ 3,2 млн) – перевезення і кейтеринг для журналістів на саміті.

Переговори Байдена з Путіним

Нагадаємо, що в середу, 16 червня, на віллі Ла-Гранж в Женеві відбулася зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Переговори тривали більше трьох годин і в результаті, як і прогнозував "Сьогодні", світові лідери не підписали жодних домовленостей і не дійшли згоди з глобальних питань і, зокрема, з української теми.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори президентів пройшли "приблизно так, як і очікувала російська сторона", а в Білому домі зазначили, що дискусія між Байденом і Путіним була неконфронтаційною.

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Висловився щодо переговорів і колишній президент США Дональд Трамп, який зустрічався у схожому форматі з Путіним у 2018 році. Він сказав, що Вашингтон нічого не отримав від саміту в Женеві, а Росія, навпаки, опинилася у виграші.

Володимир Путін і Джо Байден домовилися взаємодіяти без серйозних конфліктів. Фото: REUTERS / Denis Balibouse / Pool

Нагадаємо, що Арестович заявив: взяти Донбас можна за 3-5 днів, поки Путін буде хворіти.

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Також нагадаємо в чому полягає план Байдена – "Україна вступить в НАТО, але втратить Донбас і Крим?".