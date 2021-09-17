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Арестович: Взяти Донбас можна за 3-5 днів, поки Путін буде хворіти

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 вересня, 15:33
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Радник Єрмака знов відзначився гучною заявою, яка, правда, далека від реальності
Арестович (ліворуч) знову здивував заявою. Колаж "Сьогодні"
Арестович (ліворуч) знову здивував заявою. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович заявив, що Україна може повернути Донбас силою, якщо несподівано трапиться така можливість, наприклад, хвороба президента РФ Володимира Путіна. Про це він сказав у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, зараз важко припустити, як буде деокупувано Донбас, Київ готується до різних варіантів розвитку подій.

"Стратегія полягає в політико-дипломатичному шляху врегулювання. І варіант "Б" – це не той, про який говорив президент, це я формулюю – це військовий шлях. Наприклад, Путін чомусь захворів важко і у нас є три-п'ять днів, щоб вирішити питання. Можливо, такий варіант буде колись", – сказав Арестович.

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Відзначимо, що днями Путін несподівано пішов на самоізоляцію через те, що в його оточенні багато людей захворіли коронавірусом.

Чи варто вірити думці Арестовича?

  • Раніше Олексій Арестович в різних ЗМІ виступав експертом з військово-політичних питань. Після призначення радником Єрмака і спікером української сторони в ТКГ він вже встиг потрапити в скандали. Наприклад, днями він посварився з націоналістом Білецьким в прямому ефірі – вони намагалися розібратися, хто з них клоун і чому.
  • Також він пропонував перейменувати Україну в Русь-Україну, щоб таким чином нібито забрати у росіян бренд "росіяни", що викликало шквал критики і глава парламенту Разумков навіть запропонував відправити Арестовича спікером в "Талібану".
  • А днями ексглава МВС Арсен Аваков опублікував у Facebook відео чотирирічної давності, на якому Арестович каже, що АТО – це курорт для хлопчиків. Колишній міністр жорстко відреагував на ці слова.

Нагадаємо, подібною заявою про звільнення Донбасу нещодавно відзначився секретар РНБО Олександр Данілов. За його словами, ЗСУ можуть взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде дана команда.

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