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Арестович і Білецький влаштували скандал у прямому ефірі (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 вересня, 10:11
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Опоненти не соромилися в образах і пригадували один одному якісь неприємні моменти
Білецький (зліва) і Арестович пояснили, чому вважають один одного клоунами. Колаж "Сьогодні"
Білецький (зліва) і Арестович пояснили, чому вважають один одного клоунами. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович і лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький влаштували перепалку в ефірі телеканалу "Україна 24", обізвавши один одну клоунами.

Опоненти не соромилися в образах і пригадували один одному якісь неприємні моменти.

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Білецький: "Я розумію, що ваша робота, ви робите вигляд, що ви експерт, але ми обидва знаємо, що ви клоун. Але давайте не будемо переходити на особисте, тому що вам це не буде приємно".

Арестович: "Друже, давай перейдемо на особисте. Я нагадаю тобі, чому ти мене клоуном назвав: тому що я сказав, що АТО – це курорт? Нагадаю тобі смерть Ярослава Бабича, нагадаю тобі твого "Боцмана", нагадаю зустріч "Боцмана" з Шереметом напередодні підриву Шеремета і хто мінував машину, поки він зустрічався... Хто загинув в Запорізькій області при спробі пограбувати інкасаторів... Розповіси в суді, клоун".

Білецький: "Олексій, мій друг, я назвав тебе клоуном з простої причини... Коли ми з тобою вперше побачилися, коли я давним-давно воював, а ти їздив і розповідав генералам і комбатам казки і ти пам'ятаєш, що я тебе з твоїми казками послав в маріупольському аеропорту. Ти тоді був клоуном і зараз їм залишаєшся".

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Арестович: "Пан Андрій каже, як брехло. Він свідомо бреше країні, переходить на особистості, що є ознакою слабкої позиції. Андрій, ти сам сказав, що ми бачилися в Маріуполі в 2014 році...".

Лідер "Нацкорпуса" перебив Арестович: "Слухай, ну ти реально клоун в прямому сенсі слова".

Радник глави ОПУ йому відповів: "Ти чорт і вбивця, ти зрозумів? Ти чорт і вбивця".

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Останні скандали з Арестовичем

Нагадаємо, раніше Білецький розповідав, що з усіх іноземних найманців, які служили на Донбасі, 70% – росіяни і білоруси. За його словами, за весь час війни служили від 500 до 750 іноземних найманців.

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