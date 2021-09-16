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Арестович и Билецкий устроили скандал в прямом эфире (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 сентября, 10:11
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Оппоненты не стеснялись в оскорблениях и припоминали друг другу какие-то неприятные моменты
Билецкий (слева) и Арестович объяснили, почему считают друг друга клоунами. Коллаж "Сегодня"
Билецкий (слева) и Арестович объяснили, почему считают друг друга клоунами. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий устроили перепалку в эфире телеканала "Украина 24", обозвав друг друга клоунами.

Оппоненты не стеснялись в оскорблениях и припоминали друг другу какие-то неприятные моменты.

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Билецкий: "Я понимаю, что ваша работа, вы делаете вид, что вы эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун. Но давайте не будем переходить на личное, потому что вам это не будет приятно".

Арестович: "Друг, давай перейдем на личное. Я напомню тебе, почему ты меня клоуном назвал: потому что я сказал, что АТО – это курорт? Напомню тебе смерть Ярослава Бабича, напомню тебе твоего "Боцмана", напомню встрече "Боцмана" с Шереметом накануне подрыва Шеремета и кто минировал машины, пока он встречался… Кто погиб в Запорожской области при попытке ограбить инкассаторов… Расскажешь в суде, клоун".

Билецкий: "Алексей, мой друг, я назвал тебя клоуном по простой причине… Когда мы с тобой первый раз увиделись, когда я давным-давно воевал, а ты ездил и рассказывал генералам и комбатам сказки и ты помнишь, что я тебя с твоими сказками послал в мариупольском аэропорту. Ты тогда был клоуном и сейчас им остаешься".

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Арестович: "Господин Андрей говорит, как брехло. Он сознательно врет стране, переходит на личности, что является признаком слабой позиции. Андрей, ты сам сказал, что мы виделись в Мариуполе в 2014 году…".

Лидер "Нацкорпуса" перебил Арестовича: "Слушай, ну ты реально клоун в прямом смысле слова".

Советник главы ОПУ ему ответил: "Ты черт и убийца, ты понял? Ты черт и убийца".

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Последние скандалы с Арестовичем

Напомним, ранее Билецкий рассказывал, что из всех иностранных наемников, которые служили на Донбассе, 70% – россияне и белорусы. По его словам, за все время войны служили от 500 до 750 иностранных наемников.

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