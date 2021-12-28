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На "слугу" Клочко завели дело из-за "богатой мамы" – в чем его подозревают

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
28 декабря, 15:55
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За время работы нардепа в парламенте его мама приобрела две квартиры, дом и "Теслу"
Клочко отрицал свое участие в финансировании маминого имущества
Клочко отрицал свое участие в финансировании маминого имущества / Фото: Коллаж: Сегодня

САП открыла уголовное производство в отношении депутата Андрея Клочко из "Слуги народа" по статье о незаконном обогащении. Об этом сообщило издание Bihus.info.

"70-летняя мать Андрея Клочко за время его работы в Верховной Раде стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и автомобиля "Тесла". Рыночная стоимость этого имущества оценивается примерно в 14,5 млн. грн", – говорится в расследовании издания.

В тоже время, нардеп Клочко отрицал свое участие в финансировании имущества мамы. По его словам, с недвижимостью помогала его сестра, которая "является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, а ее муж возглавляет местный филиал международной компании".

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Юристы Bihus.Info обратились в Офис генерального прокурора с заявлением о возможном незаконном обогащении народного депутата. На этом основании САП зарегистрировала уголовное производство по ст. 368-5 УК Украины.

Напомним, в июне 2020 года Житомирскую областную организацию партии "Слуга Народа" возглавил народный депутат Андрей Клочко, председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

За недостоверное декларирование в тюрьму

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