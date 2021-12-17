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Против трех депутатов Рады открыли уголовные дела – что им "шьют"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 декабря, 14:42
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Нардепам квалифицируют недостоверное декларирование
Александр Куницкий, Николай Кириченко и Михаил Забродский
Александр Куницкий, Николай Кириченко и Михаил Забродский / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от "Слуги народа" Александра Куницкого и Николая Кириченко, и члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос издания "Слово и дело"

"По результатам рассмотрения сообщаем, что по имеющейся у Национального агентства информации, поступившей от Офиса генерального прокурора, по результатам рассмотрения обоснованных выводов и материалов полных проверок деклараций, поданных народными депутатами Александром Куницким, Николаем Кириченко и Михаилом Забродским, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование)". Трем квалифицируют уголовное правонарушение – недостоверное декларирование", – говорится в ответе.

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В то же время, в НАПК отметили, что не знают, возбудила ли генпрокурор уголовное производство касательно нардепа от "СН" Анны Колиснык.

НАПК нашло нарушение в декларации Кириченко на 1,3 млн грн. Львиная доля нарушений касается недвижимости.

В декларации Куницкого обнаружили недостоверности на 2,3 млн.

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В тоже время, Забродский не указал в декларации жилой дом, который он арендовал. Его стоимость оценивается в 1,54 млн.

Другие скандалы со "слугами"

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский инсценировал собственное похищение, чтобы избежать проблем с налоговыми органами, касающихся его работы в должности председателя правления крупнейшей частной нефтегазовой компании Украины "Нефтегаздобыча".

За недостоверное декларирование в тюрьму

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование. Депутаты ВР внесли правки об имуществе членов семьи чиновников.

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Какое наказание грозит чиновникам

  • За умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые превышают 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51-68 тыс грн или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
  • За ложь в декларации на сумму от 4 540 000 грн – штраф 68-85 тыс грн или общественные работы 150-240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
  • За умышленное непредоставление декларации – штраф 42 500-51 000 грн или общественные работы 150-240 часов. Изначально планировался еще и тюремный срок, но заменили его на ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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