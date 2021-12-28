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На "слугу" Клочко завели справу через "багату маму" – у чому його підозрюють

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 грудня, 15:55
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За час роботи нардепа в парламенті його мама придбала дві квартири, будинок та "Теслу"
Клочко заперечував свою участь у фінансуванні маминого майна
Клочко заперечував свою участь у фінансуванні маминого майна / Фото: Колаж: Сьогодні

САП відкрила кримінальне провадження стосовно депутата Андрія Клочка із "Слуги народу" за статтею про незаконне збагачення. Про це повідомило видання Bihus.info .

"70-річна мати Андрія Клочка за час його роботи у Верховній Раді стала власницею двох квартир у Києві, будинка, земельних ділянок та автомобіля "Тесла". Ринкова вартість цього майна оцінюється приблизно у 14,5 млн. грн", – йдеться у розслідуванні видання.

У той же час, нардеп Клочко заперечував свою участь у фінансуванні майна мами. За його словами, з нерухомістю допомагала його сестра, яка "є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії".

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Юристи Bihus.Info звернулися до Офісу генерального прокурора із заявою про можливе незаконне збагачення народного депутата. На цій підставі САП зареєструвала кримінальне провадження за ст. 368-5 КК України.

Нагадаємо, у червні 2020 року Житомирську обласну організацію партії "Слуга Народу" очолив народний депутат Андрій Клочко, голова Комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

За недостовірне декларування у в'язницю

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