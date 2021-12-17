Проти трьох депутатів Ради відкрили кримінальні справи – що їм "шиють"

Нардепам кваліфікують недостовірне декларування

Олександр Куніцький, Микола Кириченко та Михайло Забродський / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова порушила кримінальні провадження стосовно двох народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Куницького та Миколи Кириченка, та члена фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит видання " Слово та справа "

"За результатами розгляду повідомляємо, що за наявною у Національного агентства інформацією, що надійшла від Офісу генерального прокурора, за результатами розгляду обґрунтованих висновків та матеріалів повних перевірок декларацій, поданих народними депутатами Олександром Куницьким, Миколою Кириченком та Михайлом Забродським, внесено відомості до Єдиного реєстру. щодо попередньої кваліфікації кримінального правопорушення за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України (недостовірне декларування)". Трьом кваліфікують кримінальне правопорушення – недостовірне декларування", – йдеться у відповіді.

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Водночас, у НАЗК зазначили, що не знають, чи порушила генпрокурор кримінальне провадження щодо нардепа від "СН" Ганни Колісник.

НАЗК знайшло порушення у декларації Кириченка на 1,3 млн грн. Левова частка порушень стосується нерухомості.

У декларації Куницького виявили недостовірності на 2,3 млн.

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Водночас Забродський не вказав у декларації житловий будинок, який він орендував. Його вартість оцінюється у 1,54 млн.

Інші скандали зі "слугами"

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