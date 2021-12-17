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Проти трьох депутатів Ради відкрили кримінальні справи – що їм "шиють"

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 грудня, 14:42
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Нардепам кваліфікують недостовірне декларування
Олександр Куніцький, Микола Кириченко та Михайло Забродський
Олександр Куніцький, Микола Кириченко та Михайло Забродський / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова порушила кримінальні провадження стосовно двох народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Куницького та Миколи Кириченка, та члена фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит видання " Слово та справа "

"За результатами розгляду повідомляємо, що за наявною у Національного агентства інформацією, що надійшла від Офісу генерального прокурора, за результатами розгляду обґрунтованих висновків та матеріалів повних перевірок декларацій, поданих народними депутатами Олександром Куницьким, Миколою Кириченком та Михайлом Забродським, внесено відомості до Єдиного реєстру. щодо попередньої кваліфікації кримінального правопорушення за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України (недостовірне декларування)". Трьом кваліфікують кримінальне правопорушення – недостовірне декларування", – йдеться у відповіді.

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Водночас, у НАЗК зазначили, що не знають, чи порушила генпрокурор кримінальне провадження щодо нардепа від "СН" Ганни Колісник.

НАЗК знайшло порушення у декларації Кириченка на 1,3 млн грн. Левова частка порушень стосується нерухомості.

У декларації Куницького виявили недостовірності на 2,3 млн.

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Водночас Забродський не вказав у декларації житловий будинок, який він орендував. Його вартість оцінюється у 1,54 млн.

Інші скандали зі "слугами"

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський інсценував власне викрадення, щоб уникнути проблем із податковими органами , що стосуються його роботи на посаді голови правління найбільшої приватної нафтогазової компанії України "Нафтогазвидобування".

За недостовірне декларування у в'язницю

Президент України Володимир Зеленський ветував закон , що послаблює відповідальність за недостовірне декларування Депутати ВР внесли виправлення про майно членів сім'ї чиновників.

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Яке покарання загрожує чиновникам

  • За умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, що перевищують 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51-68 тис грн або громадські роботи строк від 150 до 240 годин, або обмеження строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади строк до трьох років.
  • За брехню у декларації у розмірі від 4 540 000 грн – штраф 68-85 тис грн або громадські роботи 150-240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
  • За умисне неподання декларації – штраф 42 500-51 000 грн або громадські роботи 150-240 годин. Спочатку планувався ще й тюремний строк, але замінили його на обмеження волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

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