На границе с Россией экстренно роют окопы в -12 градусов – видео

Границу укрепляют глубоким рвом и высоким насыпным валом

По возможности ров будет на всей протяженности границы с Россией / Коллаж "Сегодня"

Продолжается укрепление границы Украины с Беларусью и Россией даже несмотря на большой мороз. О данных работах сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Враг не пройдет

"Учитывая сегодняшние вызовы по безопасности на государственной границе продолжаются меры по его укреплению. Несмотря на то, что обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

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Пограничники рассказали, что сейчас идет укрепление участка Сумского пограничного отряда противотранспортными рвами. Здесь работает комплексная механизированная инженерная группа, которая с помощью спецтехники, в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее угрожающих направлениях, прокапывает ров и насыпает вал.

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