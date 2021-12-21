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На кордоні з Росією екстрено риють окопи при -12 градусів – відео

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 грудня, 21:02
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Кордон зміцнюють глибоким ровом і високим насипним валом
По можливості рів буде на всій протяжності кордону з Росією / Колаж "Сьогодні"
По можливості рів буде на всій протяжності кордону з Росією / Колаж "Сьогодні"

Триває зміцнення кордону України з Білоруссю та Росією навіть попри великий мороз. Про дані роботи повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

Ворог не пройде

"Зважаючи на сьогоднішні безпекові виклики на державному кордоні, продовжуються заходи з його укріплення. Попри те, що зазвичай сезон інженерного облаштування кордону триває до настання зими, цього року активні заходи з укріплення держрубежу на загрозливих напрямах продовжуються попри сніг та похолодання. Особлива увага приділяється кордону з країною-агресором", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

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Прикордонники розповіли, що зараз триває зміцнення ділянки Сумського прикордонного загону протитранспортними ровами. Тут працює комплексна механізована інженерна група, яка за допомогою спецтехніки, крім існуючих інженерних перешкод на найбільш загрозливих напрямках, прокопує рів і насипає вал.

Ситуація

  • Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії України Микола Маломуж заявив, що дані розвідників Великобританії про можливе воєнне вторгнення Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля.
  • Міністр оборони України Олексій Рєзніков пояснив, як зірвати напад РФ на Україну. Він наголосив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в головах "російських вождів".
  • Проте генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія продовжує стягувати до меж України додаткові війська.
  • 18 грудня було зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.

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