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"Мы за дружбу, но будем бить в ответ": Кулеба пригрозил Венгрии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 13:54
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Министр назвал грешным делом газовый контракт Будапешта с "Газпромом" и объяснил, как будет вести себя Украина
Кулеба прокомментировал конфликт между Венгрией и Украиной. Коллаж "Сегодня"
Кулеба прокомментировал конфликт между Венгрией и Украиной. Коллаж "Сегодня"

Несмотря на скандал Венгрии с Украиной, Киев все равно настроен на дружбу и сотрудничество с Будапештом, но готов отстаивать свои интересы и бить в ответ.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Комментируя подписание газового контракта между Венгрией и РФ, он сказал: "В отношениях с Венгрией главное – не путать грешное с праведным: газ – это грешное, а защита национальных меньшинств, соблюдение прав венгерской общины – это праведное".

Кулеба отметил, что в связи с этой ситуацией Киев перенес на неопределенный срок заседание двухсторонней экономической комиссии, но подчеркнул, что Украина готова к полноценно нормальным отношениям с Венгрией, которые будут учитывать интересы обеих стран.

"Я за дружбу, я за сотрудничество. Мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии. Но принципиально мы готовы дружить, искать решения. Но если кто-то будет делать то, что не соответствует украинским интересам и будет бить по нам, мы всегда будем бить в ответ. Дипломатически, безусловно", – сказал Кулеба.

Как дать "ответку" Венгрии, знает глава Тернопольского облсовета. Как мы уже писали, Михаил Головко предложил жестко "наехать" на венгров, которые живут на Закарпатье.

С чего начался конфликт Украины с Венгрией и причем тут РФ

  • 27 сентября стало известно о подписании длительного контракта Венгрии с российским "Газпромом", который предусматривает отказ от транзита газа через Украину. Соглашение будет действовать 15 лет, а через 10 лет будет возможность пересмотреть его условия. По окончании действия предыдущего контракта Венгрия будет получать газ по газопроводу "Турецкий поток", через Сербию и Австрию.
  • МИД Украины выступил с заявлением, в котором выразил удивление и разочарование таким решением Будапешта. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, чтобы получить оценку нового соглашения с учетом законодательства ЕС в области энергетики.
  • Киев и Будапешт даже обменялись вызовами послов для предоставления объяснений вокруг гневных заявлений сторон. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики. Также дипломат призвал Киев не вмешиваться во внутренние дела его страны.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать" эмоции из-за контракта с "Газпромом". По его словам, Венгрия могла заключить выгодную сделку, сохраняя транзит через Украину.
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Читайте подробнее в нашем материале, почему Венгрия выбрала "Газпром" и сколько потеряет Украина.

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