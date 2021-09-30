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"Ми за дружбу, але будемо бити у відповідь": Кулеба пригрозив Угорщині

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
30 вересня, 13:54
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Міністр назвав грішним ділом газовий контракт Будапешта з "Газпромом" і пояснив, як буде вести себе Україна
Кулеба прокоментував конфлікт між Угорщиною та Україною. Колаж "Сьогодні"
Кулеба прокоментував конфлікт між Угорщиною та Україною. Колаж "Сьогодні"

Попри скандал Угорщини з Україною, Київ все одно налаштованний на дружбу і співробітництво з Будапештом, але готовий відстоювати свої інтереси і бити у відповідь.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Коментуючи підписання газового контракту між Угорщиною і РФ, він сказав: "У відносинах з Угорщиною головне – не плутати грішне з праведним: газ – це грішне, а захист національних меншин, дотримання прав угорської громади – це праведне".

Кулеба зазначив, що у зв'язку з цією ситуацією Київ переніс на невизначений строк засідання двосторонньої економічної комісії, але підкреслив, що Україна готова до повноцінно нормальних відносин з Угорщиною, які враховуватимуть інтереси обох країн.

"Я за дружбу, я за співпрацю. Ми можемо нескінченно обмінюватися різкими заявами один з одним, це частина великої політичної баталії. Але принципово ми готові дружити, шукати рішення. Але якщо хтось буде робити те, що не відповідає українським інтересам і буде бити по нас, ми завжди будемо бити у відповідь. Дипломатично, безумовно", – сказав Кулеба.

Як дати "відповідь" Угорщині, знає голова Тернопільської облради. Як ми вже писали, Михайло Головко запропонував жорстко "наїхати" на угорців, які живуть на Закарпатті.

З чого почався конфлікт України з Угорщиною і причому тут РФ

  • 27 вересня стало відомо про підписання тривалого контракту Угорщини з російським "Газпромом", який передбачає відмову від транзиту газу через Україну. Угода діятиме 15 років, а через 10 років буде можливість переглянути її умови. Після закінчення дії попереднього контракту Угорщина отримуватиме газ по газопроводу "Турецький потік", через Сербію і Австрію.
  • МЗС України виступило з заявою, в якій висловило здивування і розчарування таким рішенням Будапешта. Київ має намір звернутися в Європейську комісію, щоб отримати оцінку нової угоди з урахуванням законодавства ЄС в галузі енергетики.
  • Київ і Будапешт навіть обмінялися викликами послів для надання пояснень навколо гнівних заяв сторін. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики. Також дипломат закликав Київ не втручатися у внутрішні справи його країни.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Угорщину не "розкручувати" емоції через контракт з "Газпромом". За його словами, Угорщина могла укласти вигідну угоду, зберігаючи транзит через Україну.
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Читайте детальніше в нашому матеріалі, чому Угорщина вибрала "Газпром" і скільки втратить Україна.

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