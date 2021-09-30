"Це удар в спину": голова Тернопільської облради запропонував жорстко наїхати на угорців в Україні

Михайло Головко вважає, що Угорщина повинна переглянути свою політику стосовно України, інакше будуть наслідки для їх громадян на Закарпатті

Михайло Головко обурений діями Угорщини. Колаж "Сьогодні"

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко запропонував натиснути на угорців в Україні у відповідь на наплювацьке ставлення Угорщини до України через співпрацю з Росією.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, Угорщина повинна переглянути свою політику стосовно України.

"Це удар в спину. Значить ми повинні автоматично робити... Це не рівнозначно відкликати дипломата або запросити його (в МЗС). У нас є багато важелів, наприклад, з огляду на те, що ми сусіди, у нас є питання угорської діаспори на Закарпатті. Взагалі можна трохи жорсткіше на них "наїхати" і дати їм зрозуміти: або ви дружите з Україною, підтримуєте Україну і дружні відносини; або ви співпрацюєте з Росією, з нашим ворогом, тоді ми будемо по-іншому з вами розмовляти", – сказав Головко.

З чого почався конфлікт України з Угорщиною і причому тут РФ

27 вересня стало відомо про підписання тривалого контракту Угорщини з російським "Газпромом", який передбачає відмову від транзиту газу через Україну. Угода буде діяти 15 років, а через 10 років буде можливість переглянути її умови. Після закінчення дії попереднього контракту Угорщина буде отримувати газ по газопроводу "Турецький потік", через Сербію і Австрію.

МЗС України видало заяву, в якій висловило здивування і розчарування таким рішенням Будапешта. Київ має намір звернутися в Європейську комісію, щоб отримати оцінку нової угоди з урахуванням законодавства ЄС в галузі енергетики.

Київ і Будапешт навіть обмінялися викликами послів для надання пояснень навколо гнівних заяв сторін. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики. Також дипломат закликав Київ не втручатися у внутрішні справи його країни.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Угорщину не "розкручувати" емоції через контракт з "Газпромом". За його словами, Угорщина могла укласти вигідну угоду, зберігаючи транзит через Україну.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, чому Угорщина вибрала "Газпром" і скільки втратить Україна.