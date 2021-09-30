"Это удар в спину": глава Тернопольского облсовета предложил жестко наехать на венгров в Украине

Михаил Головко считает, что Венгрия должна пересмотреть свою политику в отношении Украины, иначе будут последствия для их граждан на Закарпатье

Михаил Головко возмущен действиями Венгрии. Коллаж "Сегодня"

Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко предложил надавить на венгров в Украине в ответ на наплевательское отношение Венгрии к Украине из-за сотрудничества с Россией.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, Венгрия должна пересмотреть свою политику в отношении Украины.

"Это удар в спину. Значит мы должны автоматически делать… Это не равнозначно отозвать дипломата или пригласить его (в МИД). У нас есть много рычагов, например, учитывая, что мы соседи, у нас есть вопросы венгерской диаспоры на Закарпатье. Вообще можно немного жестче на них "наехать" и дать им понять: или вы дружите с Украиной, поддерживаете Украину и дружеские отношения; или вы сотрудничаете с Россией, с нашим врагом, тогда мы будем по-другому с вами разговаривать", – сказал Головко.

С чего начался конфликт Украины с Венгрией и причем тут РФ

27 сентября стало известно о подписании длительного контракта Венгрии с российским "Газпромом", который предусматривает отказ от транзита газа через Украину. Соглашение будет действовать 15 лет, а через 10 лет будет возможность пересмотреть его условия. После окончанию действия предыдущего контракта Венгрия будет получать газ по газопроводу "Турецкий поток", через Сербию и Австрию.

МИД Украины выпустил заявление, в котором выразил удивление и разочарование таким решением Будапешта. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, чтобы получить оценку нового соглашения с учетом законодательства ЕС в области энергетики.

Киев и Будапешт даже обменялись вызовами послов для предоставления объяснений вокруг гневных заявлений сторон. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики. Также дипломат призвал Киев не вмешиваться во внутренние дела его страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать" эмоции из-за контракта с "Газпромом". По его словам, Венгрия могла заключить выгодную сделку, сохраняя транзит через Украину.

Читайте подробней в нашем материале, почему Венгрия выбрала "Газпром" и сколько потеряет Украина.