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"Это удар в спину": глава Тернопольского облсовета предложил жестко наехать на венгров в Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 11:36
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Михаил Головко считает, что Венгрия должна пересмотреть свою политику в отношении Украины, иначе будут последствия для их граждан на Закарпатье
Михаил Головко возмущен действиями Венгрии. Коллаж "Сегодня"
Михаил Головко возмущен действиями Венгрии. Коллаж "Сегодня"

Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко предложил надавить на венгров в Украине в ответ на наплевательское отношение Венгрии к Украине из-за сотрудничества с Россией.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, Венгрия должна пересмотреть свою политику в отношении Украины.

"Это удар в спину. Значит мы должны автоматически делать… Это не равнозначно отозвать дипломата или пригласить его (в МИД). У нас есть много рычагов, например, учитывая, что мы соседи, у нас есть вопросы венгерской диаспоры на Закарпатье. Вообще можно немного жестче на них "наехать" и дать им понять: или вы дружите с Украиной, поддерживаете Украину и дружеские отношения; или вы сотрудничаете с Россией, с нашим врагом, тогда мы будем по-другому с вами разговаривать", – сказал Головко.

С чего начался конфликт Украины с Венгрией и причем тут РФ

  • 27 сентября стало известно о подписании длительного контракта Венгрии с российским "Газпромом", который предусматривает отказ от транзита газа через Украину. Соглашение будет действовать 15 лет, а через 10 лет будет возможность пересмотреть его условия. После окончанию действия предыдущего контракта Венгрия будет получать газ по газопроводу "Турецкий поток", через Сербию и Австрию.
  • МИД Украины выпустил заявление, в котором выразил удивление и разочарование таким решением Будапешта. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, чтобы получить оценку нового соглашения с учетом законодательства ЕС в области энергетики.
  • Киев и Будапешт даже обменялись вызовами послов для предоставления объяснений вокруг гневных заявлений сторон. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики. Также дипломат призвал Киев не вмешиваться во внутренние дела его страны.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать" эмоции из-за контракта с "Газпромом". По его словам, Венгрия могла заключить выгодную сделку, сохраняя транзит через Украину.

Читайте подробней в нашем материале, почему Венгрия выбрала "Газпром" и сколько потеряет Украина.

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