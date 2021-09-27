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Угорщина з "Газпромом" відмовилися від транзиту газу через Україну – реакція Києва

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 вересня, 16:49
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Україна висловила розчарування і практично відмовилася від засідання спільної міжурядової комісії двох країн
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан - рекордсмен серед політиків ЄС по візитах в Москву / Колаж "Сьогодні"
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан - рекордсмен серед політиків ЄС по візитах в Москву / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 27 вересня, Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з "Газпромом", за яким буде поставлятися газ в цю європейську країну в обхід України. МЗС України висловив здивування і розчарування таким рішенням Угорщини.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Договір на 15 років

Згідно з наявною інформацією, новий документ розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд куб. м газу в рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м – через Австрію.

Згідно з чинним до кінця 2021 року контракту, підписаного ще в 1996 році, раніше поставки природного газу в Угорщину здійснювалися ТОВ "Газпром експорт" за двома напрямками – через пункти Берегово на українсько-угорському кордоні і Баумгартен на словацько-австрійському кордоні.

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Реакція Києва

МЗС України випустило заяву, в якій висловило здивування і розчарування таким рішенням Будапешту.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року. Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи", – сказано в заяві.

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У зв'язку з цим Україна перенесла на невизначений час засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Політичний розклад в Угорщині

Не секрет, що сьогоднішній угорський уряд тісно співпрацює з Кремлем.

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснюють візити один до одного практично щороку / Фото Reuters
Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснюють візити один до одного практично щороку / Фото Reuters

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, в втрете поспіль виграв вибори, вважається одним з небагатьох високопоставлених друзів Москви в Європі – але коли справа доходить до справи, Угорщина виступає разом з усім Євросоюзом", – повідомляв, наприклад, британський телеканал Бі-Бі-Сі в 2017 році, коли Орбан знову став прем'єр-міністром.

Західні ЗМІ нерідко називають Орбана – "угорським Путіним". Він же в свою чергу постійно нахвалює Росію, як приклад успішної держави, що не вписується в західні стандарти.

Спірні питання з Угорщиною

  • Незважаючи на те, що Україна і Угорщина вперше за сім років заговорили про співпрацю, Будапешт все одно продовжить блокувати євроатлантичні устремління України. Ця країна зберігає вето на вступ України в НАТО.
  • МЗС Угорщини намагається домогтися від Організації з безпеки і співпраці в Європі відправки спостерігачів в Закарпатську область України, де, на думку Будапешта, ущемляються права нацменшин.
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