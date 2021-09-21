Прем'єр Польщі Матеуш Моравєцький звинуватив "Газпром" в шантажі

Прем'єр Польщі вважає, що Німеччина і Росія проігнорували інтереси інших країн Європи

Матеуш Моравецкій називає "Північний потік - 2" інструментом для цінового шантажу Європи / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Нинішнє зростання цін на газ є наочною демонстрацією шантажу Європи з боку російської транснаціональної енергетичної компанії "Газпром" і особисто президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький на пресконференції, повідомляє Polskie Radio.

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Стратегічна помилка

"Проєкт "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу "Газпрому" і Володимиру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу, зростання цін на газ підтверджує наші побоювання", – заявив прем'єр-міністр Польщі.

На його думку, "Північний потік-2" збільшує геополітичний ризик у регіоні і саме тому Варшава спочатку була противником цього проєкту і час показав, що вони правильно зрозуміли наслідки такого проєкту.

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"Ми відстоюємо польські інтереси, і збільшення можливостей шантажу від російської сторони не в інтересах Польщі. Я вважаю, що це також не в інтересах Німеччини, Чехії, Словаччині чи Угорщині, не кажучи вже про Україну, Литву, Латвію та Естонію, Швецію або Данію. Але, на жаль, цей німецько-російський альянс, який був закріплений у формі вже завершеного проєкту "Північний потік-2", був дуже жорстким і жорстко ставився до інтересів інших країн", – сказав польський прем'єр-міністр.

Скажені ціни