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"Мы с ними не согласны": слова Блинкена об Украине зацепили Кремль

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 ноября, 17:14
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Песков заявил, что Запад неверно трактует происходящее на границе Украины и Польши
Не верь глазам своим, призывает Песков / Коллаж "Сегодня"
Не верь глазам своим, призывает Песков / Коллаж "Сегодня"

В Кремле посчитали, что госсекретарь США Энтони Блинкен неверно трактует все, что происходит на границе Украины с войсками РФ и что происходит на границе Польши с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Мнение Кремля

"Мы оцениваем это заявление как неверное, это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Оно в корне неверное, и мы с ним не согласны", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Таким образом рупор Кремля комментировал заявление Блинкена, что действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

В качестве веского, по мнению Пескова, аргумента, он привел слова президента РФ Владимира Путина, который "абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к тому, что происходит с мигрантами на белорусско-польской границе".

"И, собственно, президент (РФ) объяснил, почему. И ситуация, которая складывается на границе, ее тоже не создает Лукашенко. Туда прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем, кстати, сказал президент (РФ), мигранты, которые хотят получить убежище в Европе. Им не дают, их туда не пускают", – сказал Песков.

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И добавил, что возлагать всю вину на Лукашенко – это совершенно неверно. "Почему-то никто не хочет вспоминать о судьбах вот этих вот нескольких тысяч людей, беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень холодной погоды", – сказал Песков.

Участие Москвы

  • Президент Литвы Гитанас Науседа считает иначе. На пресс-конференции он заявил: "Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву".
  • Вице-премьер Польши Петр Глинский предложил рассмотреть исключение России и Беларуси из международных организаций за тот беспредел, который творится сейчас на польских границах.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.

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